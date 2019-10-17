شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع المطالب.. مصادر "الخليج 365": اعتماد مدرسة قيادة للسيدات في العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة البدء في التجهيزات لافتتاح مدرسة لقيادة السيارات للسيدات في العاصمة المقدسة، وذلك بعد ارتفاع مطالب السيدات وأسرهن، وسفر الكثير منهن إلى خارج المملكة ومناطقها، وفي مقدمتها تبوك والرياض، لاستخراجها.

ففي الوقت الذي اعتذر المتحدث باسم مرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري عن الإدلاء بأية معلومات بحجة عدم الصلاحيات في التصريح، وعلينا التواصل مع متحدث عام المرور في المملكة، أشارت المصادر إلى البدء في متطلبات التوظيف للإداريات والطاقم التدريبي للمدرسة التي سيتم إطلاقها قريبا لتخدم العاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها.

وكان عدد كبير من أولياء الأمور وسيدات المجتمع المكي طالبوا خلال الفترة الماضية بسرعة إنشاء مدرسة لقيادة السيارات للسيدات في مكة المكرمة بعد تكبد المسافات بين المحافظات لاستخراج رخص القيادة.