شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 10 ورش و400 ممارس في مؤتمر «العاملين مع الشباب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ينطلق بالرياض مؤتمر العاملين مع الشباب في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري، كمبادرة وطنية من المؤسسات المجتمعية المهتمة بتنمية الإنسان، لتجمع الجهات العاملة مع الشباب تحت سقف واحد في حوارات وزارية ولقاءات معرفية وشراكات بين الجهات.

ويستهدف المؤتمر إقامة 10 ورش عمل، بمشاركة 400 ممارس من الجنسين يمثلون 200 جهة ذات علاقة بالعمل الشبابي في جميع مناطق المملكة على مدى يومين، ويسهم المؤتمر في تعزيز جدارة العاملين مع الشباب وحافزيتهم من خلال مساهمته بنشر الوعي باتجاهات العمل وإدراك احتياجاتهم، وأهمية تطوير المهارات والإبداع في العمل مع الشباب، والقدرة على تصميم وإدارة البرامج الشبابية وقياس نتائجها، وزيادة فاعلية الجهات العاملة مع الشباب وفق رؤية 2030 من خلال الندوات الحوارية والأوراق العلمية والتجارب المحلية والإقليمية، ويتيح المؤتمر للمشاركين الالتقاء بالجهات المانحة، إضافة إلى جلسات استشارية مع مختصين وساحة للتعارف وبناء الشراكات، كما تُمنح شهادات حضور لجميع المشاركين وسيفتتح المؤتمر أولى جلساته مع ندوة وزارية بحضور وزير العمل، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد سليمان التخيفي، ونائب وزير التعليم للجامعات والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.