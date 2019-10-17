شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لـ«جندي» في الجوازات.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في المناطق، عبر بوابة (أبشر - التوظيف) اعتبارا من الأحد القادم، خلال الفترة من 21-25/2/1441.

تفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في المناطق، عبر بوابة (أبشر - التوظيف) اعتبارا من الأحد القادم، خلال الفترة من 21-25/2/1441.

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