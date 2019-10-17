شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولات لقوة أمن الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول بالدخول عبر بوابة (أبشر - التوظيف).



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