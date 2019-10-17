بريدة: القتل تعزيرا لناحر أختيه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)نفذت وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) في بريدة بالقصيم، حكم القتل تعزيراً في مواطن نحر أختيه وطعن شخصاً سوري الجنسية.
وأوضحت في بيان لها أن خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية -، نحر أختيه مها ونوف وطعن بالسكين عايد عبدالمجيد محمد - سوري الجنسية -، مما أدى لوفاتهم.
وبينت أنه بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتلة تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
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