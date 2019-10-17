شكرا لقرائتكم خبر عن «وصفتي» خدمة صحية جديدة في جدة.. دواؤك في رسالة إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أطلق مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور محمود مدني العلي أمس (الأربعاء) بمركز صحي النهضة في جدة نظام «وصفتي» المختص بتمكين المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية خاصة مشتركة في النظام ومنصة إلكترونية تربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بثلاث صيدليات، وتسهم الخدمة أيضا في تقليل أخطاء صرف الأدوية، وإدارة وإعادة الصرف للأمراض المزمنة. ويوفر النظام الجديد الوقت والموارد، ويحسن إرشادات استخدام الدواء، وضمان توفره. وتتلخص آلية عمل النظام في وصول رسالة إلكترونية إلى المريض تحتوي على رقم الوصفة ليحصل المريض على الدواء مجانا. وكشفت صحة جدة عن تطبيق الخدمة في 10 مراكز صحية كمرحلة أولى، شملت مركز صحي الأمير عبدالمجيد، والبلد، والمطار القديم، وأبرق الرغامة، وشرق الخط السريع، والشراع، وأبحر الشمالية، والنهضة، والسلامة، والمروة، لتشمل باقي المراكز الصحية خلال المرحلة القادمة.

أطلق مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور محمود مدني العلي أمس (الأربعاء) بمركز صحي النهضة في جدة نظام «وصفتي» المختص بتمكين المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية خاصة مشتركة في النظام ومنصة إلكترونية تربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بثلاث صيدليات، وتسهم الخدمة أيضا في تقليل أخطاء صرف الأدوية، وإدارة وإعادة الصرف للأمراض المزمنة. ويوفر النظام الجديد الوقت والموارد، ويحسن إرشادات استخدام الدواء، وضمان توفره. وتتلخص آلية عمل النظام في وصول رسالة إلكترونية إلى المريض تحتوي على رقم الوصفة ليحصل المريض على الدواء مجانا. وكشفت صحة جدة عن تطبيق الخدمة في 10 مراكز صحية كمرحلة أولى، شملت مركز صحي الأمير عبدالمجيد، والبلد، والمطار القديم، وأبرق الرغامة، وشرق الخط السريع، والشراع، وأبحر الشمالية، والنهضة، والسلامة، والمروة، لتشمل باقي المراكز الصحية خلال المرحلة القادمة.

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