السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ المدينة المنورة وجه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة بمركز الأكحل وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم. ‏وأعرب سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين ، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير منطقة المدينة المنورة يوجه بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في حادث حافلة الركاب على طريق الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.