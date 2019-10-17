السعودية | السعودية.. وفاة 35 معتمرا إثر حادث حافلة على طريق الهجرة

شكرا لقرائتكم السعودية.. وفاة 35 معتمرا إثر حادث حافلة على طريق الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 35 معتمرا مصرعهم إثر حادث مروع بين مركبة وحافلة معتمرين على طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة، وأصيب 4 آخرين هرعت لنجدتهم االفرق الصحية والإسعافية ودوريات أمن الطرق التي تمكنت من نقل الحالات لمستشفى الحمنة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.