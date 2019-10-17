، "آل الشيخ": لولا توفيق الله ثم دعم ولي العهد لما تحقق 1 % من نجاحات هيئة الترفيه ،

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ثمَّن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الدعم اللامحدود الذي تجده برامج وخطط وفعاليات هيئة الترفيه من القيادة الرشيدة، وذلك مع انطلاقة موسم الرياض.
وتفصيلاً، أكد "آل الشيخ" أنه "لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحقق 1 % من النجاحات التي سوف يشاهدها ويعيشها الجميع في موسم الرياض وفعاليات الهيئة في مناطق السعودية كافة".
ونشر "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بتويتر البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة، كاشفًا عن "إنجاز ٧٠٪ منها".
وكتب: "البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء ٧٠٪.. حضوركم شرف لنا، والدعوة عامة. حابب أقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصًا والمملكة عمومًا".
ووقف رئيس هيئة الترفيه على آخر الاستعدادات في "منطقة المربع" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في متابعة مستمرة وإشراف مباشر. الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هيئة الترفيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ موسم الرياض
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 01:51 AM
وقف على آخر الاستعدادات في "منطقة المربع" ضمن فعاليات موسم الرياض
ثمَّن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الدعم اللامحدود الذي تجده برامج وخطط وفعاليات هيئة الترفيه من القيادة الرشيدة، وذلك مع انطلاقة موسم الرياض.
وتفصيلاً، أكد "آل الشيخ" أنه "لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحقق 1 % من النجاحات التي سوف يشاهدها ويعيشها الجميع في موسم الرياض وفعاليات الهيئة في مناطق السعودية كافة".
ونشر "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بتويتر البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة، كاشفًا عن "إنجاز ٧٠٪ منها".
وكتب: "البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء ٧٠٪.. حضوركم شرف لنا، والدعوة عامة. حابب أقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصًا والمملكة عمومًا".
ووقف رئيس هيئة الترفيه على آخر الاستعدادات في "منطقة المربع" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في متابعة مستمرة وإشراف مباشر.
، "آل الشيخ": لولا توفيق الله ثم دعم ولي العهد لما تحقق 1 % من نجاحات هيئة الترفيه ،
المصدر : الخليج 365
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