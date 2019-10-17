الجوازات تفتح باب التقديم لوظائف جندي في السعودية للرجال عبر منصة أبشر

أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة برتبة جندي للرجال بالمملكة عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وأضافت أن هذه الوظائف ستكون متوفرة في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتم التعيين برتبة جندي، ويتم التقديم للوظائف إلكترونيا عبر منصة أبشر، وذلك في ضوء توفير الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين السعوديين.

رابط التقديم على وظائف الجوازات

يمكنكم التقديم على وظائف الجوازات عبر منصة أبشر .

موعد التقديم لوظائف جندي في السعودية

تبدأ منصة أبشر بتلقي طلبات التقديم لوظائف جندي بإدارة الجوازات بداية من يوم الأحد الموافق 21/2/1441 هجرية في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر باب التقديم في تلقي الطلبات أربعة أيام حتى يوم الخميس الموافق 25/2/1441 هجرية تمام الساعة 10 صباحا.

والجدير بالذكر أن منصة أبشر تسمح بالتسجيل والتقديم للوظائف خلال الأربعة أيام من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءاً لتعاود فتح باب التسجيل في صباح اليوم التالي وهكذا حتى نهاية موعد التسجيل مساء يوم الخميس 25 صفر 1441هـ/ 25 أكتوبر 2019 م.