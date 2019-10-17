أمير المدينة يوجه بتقديم العناية الطبية لمصابي حادثة “الهجرة”

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان،⁩ بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادثة الأليمة، التي وقعت لحافلة ركاب على طريق الهجرة وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم. وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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