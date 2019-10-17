الداخلية تنفذ القتل تعزيرًا في «العنزي» ناحر أختيه في مدينة بريدة

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيرًا في قاتل أختيه وأحد المقيمين السوريين في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المواطن خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي أقدم على قتل أختيه «مها، نوف» وكذلك المقيم السوري عايد عبدالمجيد محمد، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين مما أدى لوفاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، موضحة أنه بإحالته للمحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتلة تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكَّدت وزارة الداخلية للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.