التدريب يتصدر مطالب شباب المجاردة

وفتح باب النقاش والحوار وقدم الشباب والشابات مرئياتهم واحتياجاتهم واستفساراتهم، وتمحورت أبرزها حول إقامة الورش التدريبية للبنات «كصيانة الجوال والكمبيوتر»، وإقامة نواد وصالات رياضية خاصة بالنساء والتوسع في أقسام كلية العلوم والآداب في المحافظة التي لا يوجد بها غير 3 أقسام فقط، والتوسع في ذلك ليشمل جميع الأقسام وكذلك افتتاح مركز لتعليم القيادة للنساء.
وفيما يخص الشباب كانت أبرز المطالب وجود ملاعب رياضية مجهزة في الأحياء، وأن تنال المراكز والقرى التابعة للمحافظة جزءا من عناية واهتمام البلدية من حيث السفلتة والإنارة والملاعب الرياضة والساحات الشعبية، والبدء في مشروع كلية العلوم والآداب للبنين المعتمدة منذ عدة سنوات. وكذلك إنجاز مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتعثرة في المحافظة منذ عدة سنوات.
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