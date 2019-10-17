تطوير الرقابة الإلكترونية في ديوان المحاسبة

يعتزم الديوان العام للمحاسبة تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير المنصات التنفيذية ومنصة الدعم الإلكتروني لمنظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» التابعة للديوان.

وبحسب معلومات اطلعت عليها «دوت الخليج» يتضمن مشروع تطوير المنصات التنفيذية ومنصة الدعم الإلكتروني (shamel on line support) لمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) بالديوان العام للمحاسبة: «خدمات وصول العملاء، وتطوير النظم والتطبيقات وقواعد البيانات، وتقنية الاتصالات، والأعمال الإلكترونية».

منظومة الرقابة الإلكترونية

تختزل منظومة الرقابة الإلكترونية مهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة، وتوفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات، وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان، عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).

الإجراءات الرقابية

يشمل نظام شامل إجراءات التدقيق الرقابية الإلكترونية التالية: مستندات الحسابات الشهرية، الحسابات الختامية، العقود، إجازة الصرف بموجب صور، شهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة، إعداد الخطط السنوية وثلث السنوية، المهام الميدانية والمكتبية، الأنظمة الإدارية والمالية، تقارير الإنجاز والتقارير الإحصائية والنوعية.

أهداف يحققها نظام شامل

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1 -تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة بشكل سريع وآمن.

2 -توفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية

3 -التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة مثل الايديا والعينات الإحصائية وفهرسة الأحكام ونظام الاتصالات الإدارية مع نظام شامل.

4 -حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

5 -إعداد الخطط الخاصة بأعمال وأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان ومتابعتها.

6 - تحليل وتصنيف البيانات المحفوظة في هذا النظام على مدى السنوات المالية المتتالية، وتوفير العديد من المعلومات والإحصاءات والمقارنات