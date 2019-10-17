السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يوجه بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في حادث حافلة الركاب على طريق الهجرة



المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة بمركز الأكحل وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.

‏وأعرب سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين ، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

// انتهى //

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