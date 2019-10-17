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شرطة المدينة تكشف تفاصيل حادث حافلة المعتمرين
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
كشفت شرطة منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل حادث حافلة المعتمرين الذي أودى بحياة العشرات.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس الموافق الأربعاء 17/ 2/ 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف متحدث شرطة المدينة أن الحادث نتج عنه وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
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