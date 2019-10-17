فيديو.. الحصيني: موسم الوسم لا يُشير إلى نجم وهذه سماته المناخية

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عن مراحل موسم الوسم، موضحًا أنها 3 مراحل تبدأ بأجواء تميل إلى الحرارة.

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وقال الحصيني، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة الإخبارية: إن المرحلة الثانية تتميز باعتدال الطقس والمرحلة الثالثة تبرد فيها الأجواء.

وأضاف أن موسم الوسم له أهمية كبيرة في المملكة ودول الخليج العربي، ويستغرق 250 يومًا، لافتًا إلى أنه تنبت خلاله الأعشاب المتنوعة الجميلة التي تصلح للرعي.

وتابع الحصيني أن موسم الوسم لا يشير إلى نجم، وإنما هو وصف للأيام التي تهطل فيها الأمطار، متابعًا أن الناس ستشعر ببدء تحسن الأجواء وميلها إلى الاعتدال.