تنبيه متقدم.. ضباب يعيق الرؤية في الشرقية

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حيث حذرت من الضباب والذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

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وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التنبيه يشمل ”الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- القطيف- بقيق- رأس تنورة“.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 09:00 من صباح اليوم الخميس.