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تنبيه متقدم.. ضباب يعيق الرؤية في الشرقية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، حيث حذرت من الضباب والذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التنبيه يشمل ”الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- القطيف- بقيق- رأس تنورة“.
وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 09:00 من صباح اليوم الخميس.
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