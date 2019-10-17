إجراء قانوني من تركي آل الشيخ فاجئ جميع المصريين

شهدت علاقة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة، حالة من التوتر والشد والجذب مع بعض الجهات والشخصيات في مصر، وصلت إلى حد إقامة الدعاوى القضائية ضد من اعتبرهم آل الشيخ أساؤوا إليه، وقد أعلن تركي آل الشيخ اليوم الإثنين عن اتخاذه إجراء قانوني فاجئ جميع المصريين، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” عن تنازله عن جميع القضايا والشكاوى التي قدمها للمحاكم المصرية ضد كل من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراء قانوني فاجئ جميع المصريين

وجاء في منشور آل الشيخ عبر حسابه في فيسبوك : “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة”، وأضاف: “لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عما سلف”.

ويُذكر أن تركي آل الشيخ وعن طريق محاميه في مصر حيث كلفه قبل أسابيع بملاحقة عدد من الشخصيات التي وجّهت له الشتائم والسباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي سياق متصل كان آل الشيخ قد انسحب في سبتمبر 2018 الماضي من الإستثمار الرياضي في مصر بعد شرائه لنادي الأسيوطي المصري، بيراميدز لاحقًا، وفي أغسطس 2019 اشترى نادي نادي ألميريا الإسباني في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني ، والذي كلف المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، المصري محمد العاصي، بالقيام بمهام المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وبحسب تقارير صحفية بلغت القيمة الاستحواذية لنادي ألميريا بلغت 20 مليون يوروإضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديون النادي، الذي تمتد أصوله التاريخية إلى 30 سنة مضت، كانت مشاركاته فيها بالدوري ثلاث مرات ضمن دوري الدرجة الأولى أبرزها في موسم 2007-2008 عندما حل ثامنا.