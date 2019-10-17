شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: تفحم وإصابات في اصطدام حافلة على طريق الهجرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)تفحم عدد من الأشخاص، وأصيب 5 آخرون وصفت حالة 3 منهم بالحرجة، في حادثة اصطدام وقعت مساء أمس (الأربعاء) قبل الكيلو 180 بطريق الهجرة، لحافلة كانت تقل نحو 50 راكبا في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قادمة من الرياض.
ووفقا لمدير المجمع الصحي بمحافظة وادي الفرع مرزوق ضيف الله الشلاحي فإن الحالات التي وصلت لمستشفى الحمنة 5 حالات، منها 3 حرجة.
مصادر "الخليج 365" أشارت إلى أن الجهات المختصة لا تزال في الموقع تباشر الحادثة التي استنفرت فرق الإنقاذ والإسعاف لمباشرتها.
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