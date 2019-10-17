، ‫"الخليج 365" تكشف عملية إنقاذ العامل المحتجز داخل بئر جنوب وادي الدواسر ،

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حصلت "الخليج 365" على تفاصيل جديدة حول العمل البطولي العظيم الذي قامت به فِرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أثناء عملية إنقاذ عامل، سقط في بئر ارتوازية، يصل عمقها إلى 400 متر.
وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو، يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ، التي رصدت العامل على مسافة 210 أمتار، وبادر حينها رجال الدفاع المدني بإيصال الأكسجين له، واستدعاء شخص من بني جلدته؛ ليسهل عملية الترجمة أثناء عملية إخراجه.
وتم إبلاغ المحتجز بطريقة إخراجه، وهي إنزال حبل على شكل حلقتين لإدخالهما في يده، ومن ثم شدها حتى تتمكن من إمساك وتثبيت يديه لمساعدته في عملية انتشاله.
وبفضل من الله، ثم بخبرة وجهود رجال الدفاع المدني، نجحت عملية الإنقاذ، وتمكن الحبل من يديه، وتم إخراجه وهو على قيد الحياة، ثم تم نقله عن طريق فرقة الهلال الأحمر لمستشفى وادي الدواسر وهو بصحة جيدة.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر خبر إنقاذ حياة وافد، احتُجز في بئر عمقها 400 متر بمزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومترًا. وتابعت بعد ساعات تأكيد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الواقعة، وكشف تفاصيل إنقاذه من قِبل فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 12:04 AM
حصلت على فيديو يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ
حصلت "الخليج 365" على تفاصيل جديدة حول العمل البطولي العظيم الذي قامت به فِرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أثناء عملية إنقاذ عامل، سقط في بئر ارتوازية، يصل عمقها إلى 400 متر.
وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو، يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ، التي رصدت العامل على مسافة 210 أمتار، وبادر حينها رجال الدفاع المدني بإيصال الأكسجين له، واستدعاء شخص من بني جلدته؛ ليسهل عملية الترجمة أثناء عملية إخراجه.
وتم إبلاغ المحتجز بطريقة إخراجه، وهي إنزال حبل على شكل حلقتين لإدخالهما في يده، ومن ثم شدها حتى تتمكن من إمساك وتثبيت يديه لمساعدته في عملية انتشاله.
وبفضل من الله، ثم بخبرة وجهود رجال الدفاع المدني، نجحت عملية الإنقاذ، وتمكن الحبل من يديه، وتم إخراجه وهو على قيد الحياة، ثم تم نقله عن طريق فرقة الهلال الأحمر لمستشفى وادي الدواسر وهو بصحة جيدة.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر خبر إنقاذ حياة وافد، احتُجز في بئر عمقها 400 متر بمزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومترًا. وتابعت بعد ساعات تأكيد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الواقعة، وكشف تفاصيل إنقاذه من قِبل فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر.
، "الخليج 365" تكشف عملية إنقاذ العامل المحتجز داخل بئر جنوب وادي الدواسر ،
المصدر : الخليج 365
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