السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة : وفاة 35 مقيماً وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة



المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ ، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول) ، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق

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