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فيديو.. الخثلان يوضح حكم ارتباط الزوجة المسلمة بتارك الصلاة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد الشيخ سعد الخثلان، على أهمية الصلاة، ومحاولة الزوجة حث وتشجيع زوجها على الصلاة وتأدية الفروض في وقتها مثلما تسعى لجعله ينفذ احتياجاتها الدنيوية.
جاء ذلك في إجابته على سؤال إحدى المواطنات التي قالت: ”ما توجيه فضيلتكم لزوجة ابتليت بزوج مفرط بصلاة الفريضة، وهل تبقى معه أم تنفصل عنه؟”.
وقال الخثلان: على الزوجة أن تهتم بصلاة زوجها وأن تُحثه عليها والانتظام فيها، فالصلاة هي عمود الدين الإسلام، وهي ميزان الإيمان، إذا أردت أن تختبر ميزان إيمانك فانظر لانتظامك في الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه.
وأضاف الشيخ الخثلان، لذلك عليكِ أيتها الزوجة أن تستخدمي معه جميع الأساليب التي تحث زوجك على الانتظام في الصلاة للفروض الخمسة جماعة، فالعبد الذي يفرط في صلاته كاملة ولا يؤديها منفردًا أو جماعة فهذا قال فيه رسول الله: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، وإذا كان الرجل كافرًا لا يحل للمسلمة البقاء معه.
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