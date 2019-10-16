صور.. ثعبان ضخم يثير الهلع بحي الضاحي في بريدة

2019-10-16

متابعات الخليج 365 - بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، مساء اليوم، بلاغًا عن وجود ثعبان ضخم تحت سيارة في حي الضاحي.

وفي التفاصيل: قال المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، في بيان: إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة 7:5 من مساء هذا اليوم.

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وتابع متحدث مدني القصيم أنه تمت مباشرة البلاغ والقضاء على الثعبان دون وقوع أي إصابات.