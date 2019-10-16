النمر يوضح أعراض ارتفاع الضغط وعلاقته بضيقة الصدر

2019-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتفاع الضغط له عدة أعراض، منها الشعور بضيقة الصدر.

Advertisements

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردًّا على سؤال أحد المغردين، أن أعراض ارتفاع الضغط تشمل أيضًا الصداع وضيق التفس وألم الصدر والخفقان وتورم القدمين وسرعة الانفعال… إلخ.

وأشار الدكتور خالد النمر، أن ارتفاع الضغط يكون بلا أعراض نهائيًّا في بعض الحالات.