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النمر يوضح أعراض ارتفاع الضغط وعلاقته بضيقة الصدر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتفاع الضغط له عدة أعراض، منها الشعور بضيقة الصدر.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردًّا على سؤال أحد المغردين، أن أعراض ارتفاع الضغط تشمل أيضًا الصداع وضيق التفس وألم الصدر والخفقان وتورم القدمين وسرعة الانفعال… إلخ.
وأشار الدكتور خالد النمر، أن ارتفاع الضغط يكون بلا أعراض نهائيًّا في بعض الحالات.
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