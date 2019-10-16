2019-10-16

فيديو.. وفاة 30 معتمرًا في حادث مروع على طريق الهجرة بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أسفر حادث تصادم مروع بين حافلة معتمرين ومركبة عن وفاة 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين من جنسيات مختلفة، على طريق الهجرة بمكة المكرمة.

وعلى الفور، استنفرت الجهات المعنية أجهزتها، وتمت مباشرة الحادث الذي أسفر عن وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وصورًا للحادث وأظهر اشتعال النيران في حافلة المعتمرين جراء الحادث.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى الموقع لمباشرة الحادث.