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فيديو.. وفاة 30 معتمرًا في حادث مروع على طريق الهجرة بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أسفر حادث تصادم مروع بين حافلة معتمرين ومركبة عن وفاة 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين من جنسيات مختلفة، على طريق الهجرة بمكة المكرمة.
وعلى الفور، استنفرت الجهات المعنية أجهزتها، وتمت مباشرة الحادث الذي أسفر عن وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وصورًا للحادث وأظهر اشتعال النيران في حافلة المعتمرين جراء الحادث.
ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى الموقع لمباشرة الحادث.
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