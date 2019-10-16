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وفاة معلم القرآن الشيخ محمد قاسم الجعفري
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي الشيخ محمد قاسم الجعفري، اليوم الأربعاء، بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر غدًا الخميس.
ولد الشيخ الجعفري- رحمه الله- عام 1350هـ بمنطقة جازان، وقدم للرياض عام 1377هـ، والتحق بحلقات الشيخ محمد بن سنان رحمه الله، وفي عامين أتمَّ حفظ القرآن كاملًا، ثم عيّنه الشيخ ابن سنان مدرسًا في حلقاته عام 1379هـ.
وبعد أن افتتحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، كان من أوائل من درس فيها، واستمر مقرئًا للقرآن، ومدرسًا لعلم الفرائض، والنحو.
تخرج على يد الشيخ الجعفري آلاف الطلاب والمقرئين، منهم أبناؤه الستة عشر الذين حفظوا القرآن كاملًا، واستمر تدريسه حتى أقعده المرض بتاريخ 1437هـ.
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