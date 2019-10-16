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تركي آل الشيخ ينشر فيديو لبوليفارد الرياض قبل انطلاقه بساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لبوليفارد الرياض قبل انطلاقه بساعات.
ويضم بوليفارد الرياض فعاليات ترفيهية، واستعرض المقطع التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق بوليفارد الرياض غدا الخميس.
ويضم بوليفارد الرياض مطاعم ومقاهي عالمية ونافورة راقصة ثلاثية الأبعاد تخطف العقول.
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