شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ ينشر فيديو لبوليفارد الرياض قبل انطلاقه بساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-16 تركي آل الشيخ ينشر فيديو لبوليفارد الرياض قبل انطلاقه بساعات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لبوليفارد الرياض قبل انطلاقه بساعات. ويضم بوليفارد الرياض فعاليات ترفيهية، واستعرض المقطع التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق بوليفارد الرياض غدا الخميس. ويضم بوليفارد الرياض مطاعم ومقاهي عالمية ونافورة راقصة ثلاثية الأبعاد تخطف العقول.







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