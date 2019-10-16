صحة المدينة: مصرع 36 معتمرا وإصابة 4 في حادث تصادم بطريق الهجرة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

لقي 36 معتمرا مصرعهم، وأصيب 4، في حادث تصادم مروع وقع مساء اليوم، قبل الكيلو 180 بطريق الهجرة، وفق بيان رسمي لصحة المدينة المنورة.

وباشرت الصحة في المدينة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات مساء اليوم، حادث تصادم باص على طريق الهجرة، يحمل ٢٥ معتمرا، وعلى أثر ذلك تم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية.

Advertisements

وفي التفاصيل قد تلقت غرفة عمليات إدارة الطوارئ بصحة المدينة بلاغا في تمام الساعة السابعة و٢٢ دقيقة يفيد التصادم مركبة من فئة باص ركاب نتج عنه ٣٦ حالة وفاة في موقع الحادث و٤ إصابات.

وقد تم مباشرة فرقتين إسعافية ونقلت المصابين إلى مستشفى الحمنة،ويجرى نقل ٤ حالات إلى مستشفى الملك فهد العام لاستكمال علاجهم، كما تم ارسال ٤ فرق علاجية من مستشفيات المدينة مساندة إلى موقع الحادث.

وتتقدم صحة المدينة بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمدرسة العامة للدفاع المدني نظير مشاركتهم في إسعاف ونقل المصابين، وتتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين.