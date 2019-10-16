شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول على رتبة «جندي» بـ«الجوازات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة. وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر -التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 21 / 2 / 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 1441هـ، وذلك على الرابط التالي: https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83YPdDA0c3QJMnMwsjA0NLM31w1EVGJgGORs4mpmFupuYBRmY-BjqRxGlHwdwNCBSP24FUfiND9ePQrXCINjXEWiCh5uLl5G5gYG7MYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwCkR_fA/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/.

Next Page > أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة. وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر -التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 21 / 2 / 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 1441هـ، وذلك على الرابط التالي: https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83YPdDA0c3QJMnMwsjA0NLM31w1EVGJgGORs4mpmFupuYBRmY-BjqRxGlHwdwNCBSP24FUfiND9ePQrXCINjXEWiCh5uLl5G5gYG7MYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwCkR_fA/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/.

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