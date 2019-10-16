، بغياب الثلاثي المعيوف وكنو وخربين.. الهلال يتأهب لملاقاة ضمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدى فريق الهـلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم مرانـه الرئيس؛ اسـتعداداً لمواجهة ضيفه "ضمك" بعد غدٍ الجمعة، ضمن لقاءات الجولة السابعة مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيـث تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية.

تخلل المران تدريبات استرجاعية للاعبي المنتخب، وتطبيقات فنية وتكتيكية، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، حيث واصل الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد كنو وعمر خربين برامجهم العلاجية والتأهيلية، ويواصل الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة ضمك بمران مغلق يقام مساء يوم الغد، وذلك في مقر النادي.