، رازفان: استفدنا من فترة التوقف.. جاهزون لضمك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير الجهاز الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه مع ضمك: لقد مررنا بأسبوع جيد من ناحية الإعداد، واستفدنا من فترة التوقف في تهيئة وإراحة اللاعبين.
وتابع: جاهزون لخوض مباراة "ضمك"، ونأمل مواصلة حصد النقاط للابتعاد بالمركز الأول، كما أننا متشوقون لعودة المباريات الرسمية، وخطوة بخطوة نمضي نحو تحقيق أهدافنا.
وأضاف: يجبر فريقنا المنافس على خوض المباراة بكل قوة؛ لذلك جميع مباريات الهلال قوية ,حيث نعمل كمدربين وبمشاركة اللاعبين على دراسة كل فريق وسنواجه جيداً، والإصابات في كرة القدم طبيعية، وجميع إصابات لاعبي الفريق حدثت في المباريات.
من جانبه قال صالح الشهري: استعدينا جيداً خلال فترة التوقف، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد لعودة منافسات الدوري، حيث تعاهدنا كلاعبين على خوض المباريات وكأنها نهائي، لمواصلة تحقيق الانتصارات، ونحن جاهزون لخوض المباراة القادمة أمام ضمك، وهدفنا كسب النقاط الثلاث.
رازفان: استفدنا من فترة التوقف.. جاهزون لضمكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-16
قال مدير الجهاز الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه مع ضمك: لقد مررنا بأسبوع جيد من ناحية الإعداد، واستفدنا من فترة التوقف في تهيئة وإراحة اللاعبين.
وتابع: جاهزون لخوض مباراة "ضمك"، ونأمل مواصلة حصد النقاط للابتعاد بالمركز الأول، كما أننا متشوقون لعودة المباريات الرسمية، وخطوة بخطوة نمضي نحو تحقيق أهدافنا.
وأضاف: يجبر فريقنا المنافس على خوض المباراة بكل قوة؛ لذلك جميع مباريات الهلال قوية ,حيث نعمل كمدربين وبمشاركة اللاعبين على دراسة كل فريق وسنواجه جيداً، والإصابات في كرة القدم طبيعية، وجميع إصابات لاعبي الفريق حدثت في المباريات.
من جانبه قال صالح الشهري: استعدينا جيداً خلال فترة التوقف، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد لعودة منافسات الدوري، حيث تعاهدنا كلاعبين على خوض المباريات وكأنها نهائي، لمواصلة تحقيق الانتصارات، ونحن جاهزون لخوض المباراة القادمة أمام ضمك، وهدفنا كسب النقاط الثلاث.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:08 PM
قال مدير الجهاز الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه مع ضمك: لقد مررنا بأسبوع جيد من ناحية الإعداد، واستفدنا من فترة التوقف في تهيئة وإراحة اللاعبين.
وتابع: جاهزون لخوض مباراة "ضمك"، ونأمل مواصلة حصد النقاط للابتعاد بالمركز الأول، كما أننا متشوقون لعودة المباريات الرسمية، وخطوة بخطوة نمضي نحو تحقيق أهدافنا.
وأضاف: يجبر فريقنا المنافس على خوض المباراة بكل قوة؛ لذلك جميع مباريات الهلال قوية ,حيث نعمل كمدربين وبمشاركة اللاعبين على دراسة كل فريق وسنواجه جيداً، والإصابات في كرة القدم طبيعية، وجميع إصابات لاعبي الفريق حدثت في المباريات.
من جانبه قال صالح الشهري: استعدينا جيداً خلال فترة التوقف، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد لعودة منافسات الدوري، حيث تعاهدنا كلاعبين على خوض المباريات وكأنها نهائي، لمواصلة تحقيق الانتصارات، ونحن جاهزون لخوض المباراة القادمة أمام ضمك، وهدفنا كسب النقاط الثلاث.
، رازفان: استفدنا من فترة التوقف.. جاهزون لضمك ،
المصدر : الخليج 365
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