محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع شركة "Gears Strategic" إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الوطنية في المملكة؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي. وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي حمد الصنيع ورئيس مجلس إدارة الشركة هتان عبدالإله ساعاتي. وتمنى الرئيس التنفيذي أن تحقق هذه الشراكة الأهداف التي رسمت لها إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الحبيبة 2030. الاتحاد يوقع عقد شراكة مع "Strategicgears" للاستشارات الإدارية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-16 تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع شركة "Gears Strategic" إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الوطنية في المملكة؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي. وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي حمد الصنيع ورئيس مجلس إدارة الشركة هتان عبدالإله ساعاتي. وتمنى الرئيس التنفيذي أن تحقق هذه الشراكة الأهداف التي رسمت لها إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الحبيبة 2030. Advertisements 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 10:00 PM لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع شركة "Gears Strategic" إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الوطنية في المملكة؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في النادي. وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي حمد الصنيع ورئيس مجلس إدارة الشركة هتان عبدالإله ساعاتي. وتمنى الرئيس التنفيذي أن تحقق هذه الشراكة الأهداف التي رسمت لها إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الحبيبة 2030. ، الاتحاد يوقع عقد شراكة مع "Strategicgears" للاستشارات الإدارية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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