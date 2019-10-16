، عيادات طبية بمدارس نجران لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب والطالبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل 19 مدرسة للبنين و11 للبنات كمرحلة أولى من المشروع

بدأت إدارة التعليم بنجران في تنفيذ غرف للعيادات الصحية المدرسية في المدارس "بنين- بنات"؛ لتقديم الإسعافات الأولية للحالات التي قد يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية بتعليم نجران مسفر الوادعي، أن إدارة تعليم نجران ممثلة في قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بصحة نجران تشرف على تركيب عيادات طبية بمدارس المنطقة تشمل 19 مدرسة للبنين و11 مدرسة للبنات كمرحلة أولى من مشروع العيادات الطبية المدرسية.

ويأتي ذلك لتوفير مقر للمرشدين والمرشدات الصحيين والأطباء والممرضين والفِرَق الزائرة لعمل البرامج مثل "الفحص الدوري والاستكشافي"، وقياس مؤشر كتلة الجسم، والحملة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان؛ وذلك لتقديم الإسعافات الأولية من المرشد والمرشدة الصحية للحالات التي يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس ويتم من خلال تلك العيادات، التوعية والتثقيف الصحي، وتصحيح العادات الغذائية ذات العلاقة بسلامة وصحة الفم والأسنان، وتحويل الحالات المرضية والمواقف الصحية الطارئة التي يصعب علاجها في مقر العيادة.