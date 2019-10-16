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عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وأكد المصدر رفض السعودية القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 11:08 PM
أكدت رفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف
عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وأكد المصدر رفض السعودية القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
، السعودية تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري بشرق أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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