جدول صرف الرواتب السعودية 2019 … ميلادياًُ وهجرياً 1441 في مختلف الجهات الحكومية بالتفاصيل الكاملة

جدول صرف الرواتب السعودية قامت العديد من التقارير الإعلامية بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن الاقتراب من موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر صفر ، وذلك خاصة بعد أن بدأت الجهات المعنية فى إجراءات الصرف الخاص بتلك المعاشات، وذلك عن طريق تحديد آلية الإيداع الخاص بالرواتب وذلك فى حسابات المواطنين بالبنوك المختلفة.

جدول صرف الرواتب السعودية

كما قامت وزارة المالية السعودية بالتأكيد على أن الموعد الخاص بصرف الرواتب الخاصة بالموظفين فى الكثير من الجهات الحكومية يكون يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، وذلك حيث يتم فى هذا الموعد إيداع كافة الرواتب الخاصة بالموظفين، وذلك داخل الحسابات البنكية المختلفة.

كما يذكر أن السنوات الماضية كان يتم صرف الكثير من الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين فى الحكومة السعودية، وذلك يكون حسب التاريخ الهجري، ولكن الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، قد قررت بتغير هذا الأمر وبدء صرف رواتب شهر صفر سنة 1441 هجرياً، وجدول صرف الرواتب السعودية كالتالي :-

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 ـ الأحد 21 جمادي الأولي 1440ه 27 يناير 2019 2 الأربعاء 22 جمادي الأخرة 1440هـ 27 فبراير 2019 3 الأربعاء 20 رجب 1440هـ 27 مارس 2019 4 الأحد 23 شعبان 1440هـ 28 أبريل 2019 5 الاثنين 22 رمضان 1440ه 27 مايو 2019 6 الخميس 24 شوال 1440هـ 27 يونيو 2019 7 الأحد 25 ذو القعدة 1440هـ 28 يوليو 2019 8 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440هـ 27 أغسطس 2019 9 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019 10 الأحد 28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2019 11 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441هـ 27 نوفمبر 2019 12 ـ الخميس 29 ربيع الثاني 1441ه 26 ديسمبر 2019

توقيت صرف رواتب شهر صفر سنة 1441

حسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الحكومات السعودية، فإن التوقيت الخاص بصرف الرواتب لشهر صفر لسنة 1441 هجرياً، للموظفين بالسعودية، فإنه سوف يكون يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري والثامن والعشرين من شهر صفر القادم لسنة 1441.

كذلك ذكرت بعض الجهات المسؤولة فى السعودية، أن عملية صرف الرواتب لشهر صفر سوف تتم بشكل طبيعي ورسمي كما جرت العادة، دون أي تغير أو تعديل غير متوقع.