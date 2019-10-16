جدول صرف الرواتب السعودية 2019 … ميلادياًُ وهجرياً 1441 في مختلف الجهات الحكومية بالتفاصيل الكاملة

جدول صرف الرواتب السعودية قامت العديد من التقارير الإعلامية بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن الاقتراب من موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر صفر ، وذلك خاصة بعد أن بدأت الجهات المعنية فى إجراءات الصرف الخاص بتلك المعاشات، وذلك عن طريق تحديد آلية الإيداع الخاص بالرواتب وذلك فى حسابات المواطنين بالبنوك المختلفة.
جدول صرف الرواتب السعودية
كما قامت وزارة المالية السعودية بالتأكيد على أن الموعد الخاص بصرف الرواتب الخاصة بالموظفين فى الكثير من الجهات الحكومية يكون يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، وذلك حيث يتم فى هذا الموعد إيداع كافة الرواتب الخاصة بالموظفين، وذلك داخل الحسابات البنكية المختلفة.
كما يذكر أن السنوات الماضية كان يتم صرف الكثير من الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين فى الحكومة السعودية، وذلك يكون حسب التاريخ الهجري، ولكن الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، قد قررت بتغير هذا الأمر وبدء صرف رواتب شهر صفر سنة 1441 هجرياً، وجدول صرف الرواتب السعودية كالتالي :-
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|1 ـ
|الأحد
|21 جمادي الأولي 1440ه
|27 يناير 2019
|2
|الأربعاء
|22 جمادي الأخرة 1440هـ
|27 فبراير 2019
|3
|الأربعاء
|20 رجب 1440هـ
|27 مارس 2019
|4
|الأحد
|23 شعبان 1440هـ
|28 أبريل 2019
|5
|الاثنين
|22 رمضان 1440ه
|27 مايو 2019
|6
|الخميس
|24 شوال 1440هـ
|27 يونيو 2019
|7
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440هـ
|28 يوليو 2019
|8
|الثلاثاء
|26 ذي الحجة 1440هـ
|27 أغسطس 2019
|9
|الخميس
|27 محرم 1441هـ
|26 سبتمبر 2019
|10
|الأحد
|28 صفر 1441هـ
|27 أكتوبر 2019
|11
|الأربعاء
|30 ربيع الأول 1441هـ
|27 نوفمبر 2019
|12 ـ
|الخميس
|29 ربيع الثاني 1441ه
|26 ديسمبر 2019
توقيت صرف رواتب شهر صفر سنة 1441
حسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الحكومات السعودية، فإن التوقيت الخاص بصرف الرواتب لشهر صفر لسنة 1441 هجرياً، للموظفين بالسعودية، فإنه سوف يكون يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري والثامن والعشرين من شهر صفر القادم لسنة 1441.
كذلك ذكرت بعض الجهات المسؤولة فى السعودية، أن عملية صرف الرواتب لشهر صفر سوف تتم بشكل طبيعي ورسمي كما جرت العادة، دون أي تغير أو تعديل غير متوقع.