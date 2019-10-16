أين تُباع تذاكر فعاليات “موسم الرياض”؟

نشر حساب «موسم الرياض» في «تويتر» أماكن بيع تذاكر الفعاليات التي تحتضنها العاصمة، عبر الموقع الرسمي للموسم أو تطبيقه، علاوة على كافة فروع فيرجن ميجاستور في الرياض وجدة والدمام، أو عن طريق شاحنة فيرجن ميجاستور التي تتجول في الرياض.
كما تباع بالرياض في (بانورما مول، رياض بارك مول، الحياة مول، النخيل مول)، وفي جدة (ردسي مول، وروشانا مول، ومجمع العرب، والسلام مول)، وفي الظهران (الظهران مول)، وذلك لحضور الفعاليات التي تستمر حتى 15 ديسمبر القادم، فيما تشهد منذ انطلاقها إقبالا كبيرا من الجمهور، باعتبار «موسم الرياض» أضخم وأكبر مواسم المملكة.
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