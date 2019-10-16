مواطن يرفض استلام جثة ابنه المتوفي.. ويكشف عن مفاجأة بعد رواية الشهود!

رفض مواطن بمحافظة الليث استلام جثمان ابنه الذي توفى إثر تعرضه لحادث مروري مروع على طريق “غميقة – الليث”. وكشف المواطن عن سر رفضه استلام الجثة وذلك بحجة وجود شبهة جنائية تسببت في تعرض ابنه للحادث، مشيراً إلى أن لديه شهود على صحة حديثه.

ووفقاً لسبق فإن شاباً ثلاثيني لقي مصرعه بعد اصطدامه بعمود إنارة على طريق “غميقة – الليث” ما تسبب في تحول جثمانه إلى أشلاء منتشرة على الطريق، وانتقلت سيارت إسعاف الهلال الأحمر إلى موقع الحادث ونقلت الجثمان إلى مستشفى الليث العام. من جانبه طالب والد المتوفي بعد رفض تسلم جثمانه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث ووفاة ابنه ، والبحث عن المتسببين في ذلك وملاحقتهم.