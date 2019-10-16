وزير العدل يكلّف قيادات جديدة في الوزارة.. ومتحدثاً رسمياً جديداً

أصدر وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني – اليوم (الأربعاء) – قرارات بتكليف مسؤولين في عدة قطاعات مختلفة بالوزارة، إضافة إلى تكليف متحدث إعلامي جديد. وكلّف الوزير كلاً من: سلمان الفوزان وكيلاً للشؤون القضائية، وطارق العريني وكيلاً للتنفيذ، وعبدالله السليمي وكيلاً للأنظمة والتعاون الدولي، وأحمد شير وكيلاً مساعداً لشؤون المحاكم. كما تضمنت قرارات الوزير تكليف بشار المفدى وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي، وخالد العنزي وكيلاً مساعداً للتوثيق، وحمد المطلق متحدثًا رسميًا للوزارة.

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