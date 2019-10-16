الخدمة المدنية توضح الإجراء المفترض حال تعذر حضور المرشح للوظيفة عن المقابلة الشخصية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية الإجراء المفترض على المرشحين لمقابلات الوظائف بالوزارات والجهات حال اعتذارهم عن عدم حضور المقابلة الشخصية.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل لأحد المواطنين قال فيه: «في حال ترشيحي لعمل مقابلة شخصية في إحدى الوزارات وما سمحت ظروفي بالحضور؛ فهل يلزم تقديم اعتذار؟ وهل يؤثر عدم حضوري على تقديمي وترشيحي بعد صدور إعلانات وظيفية لاحقة على جدارة؟».

وردَّت «الخدمة المدنية» بأن «الإجراء المفترض يتطلب تقديم اعتذار عن الوظيفة المرشح عليها، وبإمكان المرشح بعدها التقديم على الوظائف القادمة مرة أخرى».

سعى وزارة الخدمة المدنية إلى توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير بما يحقق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية.

وتمنح وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية صلاحيات شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وفق الضوابط النظامية المتبعة، وأبرزها أن يكون التقديم على المفاضلات الوظيفية عبر منظومة التوظيف «جدارة»، وأن تحدد شروط شغل الوظائف وفقًا للمؤهلات المحددة، بحسب دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب الأنظمة واللوائح، وأن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها بمواقع الجهات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية​​.​