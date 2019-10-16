بالفيديو.. إنقاذ مقيم سقط في بئر عمقها 400 متر

أنقذ رجال الدفاع المدني بمحافظة وداي الدواسر، مقيمًا سقط في بئر ارتوازية عمقها 400 متر.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الدفاع المدني: أنقذ «مدني» وادي الدواسر، مقيمًا سقط في بئر ارتوازية، قطرها ١٤ بوصة، وعمقها ٤٠٠ متر، موضحًا أن المقيم احتُجز في عمق ٢١٠ أمتار، وتم إخراجه، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي سياق منفصل، قام «مدني تبوك» بتنفيذ تجربة فرضية لحريق وهمي بالشركة السعودية للكهرباء، بمشاركة الأمن الصناعي، والجهات ذات الصلة؛ للوقوف على الجاهزية.

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وقد عُقد بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، اجتماع برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني، بحضور عدد من ضباط مديرية المنطقة، ومديري الإدارات العامة، والإدارات الداخلية، وإدارات محافظات (تيماء، وأملج، والوجه، وحقل، وضباء، والبدع، وحالة عمار)، وذلك لمناقشة أعمال الدفاع المدني لهذا العام 1441هـ.

وتناول الاجتماع دراسة الموضوعات المتعلقة بسير العمل، إضافة إلى استعراض عدد من الخطط ومنها التدريب على رأس العمل وخطة السلامة والتوعية تحت شعار «وعيكم نجاة»، التي تم البدء بتنفيذها من بداية هذا العام، كما تمت مناقشة خطة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وعمل الفرق الميدانية والتجهيزات والآليات الخاصة بكل أعمال الدفاع المدني.

وأكد اللواء المهندس الشهراني خلال الاجتماع، أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية من قبل مديري الإدارات، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب، بما يحقق أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في المجالات كافة التي تعنى بها المديرية.