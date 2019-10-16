خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت بالنجاح.
وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله أن يمتع سموه بدوام الصحة.
من جهته، شكر أمير دولة الكويت خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًّا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
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