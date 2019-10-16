بالصور.. مدير صحة جازان يوجه بسرعة إنجاز مشاريع مستشفى صامطة

استعرض المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام، موجهًا المقاولين بزيادة جهودهم وسرعة الإنجاز.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها النجمي على عدد من المشاريع بمستشفى صامطة العام، واستقبله مدير المستشفى عبدالله عريشي، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، ومدير الموارد البشرية عبدالله جوهري.

وتابع النجمي الخدمات الصحية والتحسينية، ومشاريع التوسعة والتطوير، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى؛ حيث عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام ومدير الصيانة بصحة جازان المهندس علي زكري، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المهندس ناصر العديني. وتناول الاجتماع مشروعات تطوير البنية التحتية، وقسم الكلى الصناعية، وتطوير قسم التأهيل الطبي، وتطوير مبنى النساء والولادة، وقاعة التدريب والتعليم المستمر.

وتأتي الزيارة ضمن متابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان المستمرة لمجريات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة، وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، مؤكدًا أن كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، تشهد عددًا من البرامج التطويرية والتحسينية، ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة، موجهًا شكره وتقديره لإدارة المستشفى ولفريق العمل على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.