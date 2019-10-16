أمير جازان يتسلم تقريرًا من محافظ الداير بشأن المشروعات المنفذة

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظ الداير بني مالك (نايف بن ناصر بن لبدة).

وتسلَّم الأمير محمد بن ناصر، من محافظ الداير بني مالك، التقرير السنوي بشأن أهم وأبرز إنجازات المحافظة، الذي تضمن جميع المنجزات الخدمية والتنموية والأمنية وغيرها من الجهود التي تمت بمشاركة الجهات الحكومية بجميع القطاعات.

واستمع أمير المنطقة من محافظ الداير إلى شرح مفصل عن محتوى التقرير عن المشاريع المنفذة، مبديًا سعادته بالجهود والإنجازات المتحققة خلال العام المنصرم، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تقديم كل ما يصب في خدمة المواطن.