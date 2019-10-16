وفيات وإصابات نتيجة احتراق مركبة كانت تقل معتمرين بطريق الهجرة

وقع حادث مروري مساء اليوم، بالقرب من كيلو ١٧٠ على طريق الهجرة السريع، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المعتمرين من جنسيات مختلفة، إثر احتراق المركبة التي كانت تقلهم.
ولم يصدر بيان يوضح عدد الإصابات أو الوفيات نتيجة الحادث الذي استنفر الجهات المعنية.
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