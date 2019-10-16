بالصور.. مستشفى صبيا العام ينفذ فرضية إخلاء وإطفاء بإحدى غرف تنويم المرضى

نفذ مستشفى صبيا العام فرضية إخلاء وإطفاء بإحدى غرف تنويم المرضى، بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، وإدارة الطوارئ والكوارث، والنقل الإسعافي، والشرطة، والمرور، وشركة الكهرباء، والبلدية.

وأوضح مدير مستشفى صبيا العام الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر، أن الفرضية تضمنت انبعاث دخان في إحدى غرف التنويم بقسم الجراحة في المستشفى، مشيرًا إلى أنه فور اكتشاف الدخان من قبل الممرضات، تم إعلان الكود الطبي الأحمر، وبدأت عملية إجلاء المرضى ومحاولة إطفاء الحريق.

وتابع القاصر: «تم إبلاغ الدفاع المدني الذي بدوره مرر البلاغ إلى الجهات ذات العلاقة (الشرطة، المرور، الكهرباء، الهلال الأحمر، البلدية)، ويتم إخلاء المستشفى بالكامل»، مضيفًا: «حضرت الجهات المشاركة إلى الموقع، وتمت عملية إجلاء المرضى».

وقال القاصر: «إنه في ضوء خطة الفرضية، تم التعامل على أن هناك (حالة وفاة واحدة، وإصابة ثلاث حالات بإصابات خطيرة، وأربع حالات كانت إصابتها متوسطة، وإصابة خمس حالات بإصابات خفيفة)، وتم نقلها عبر إسعافات المستشفى والهلال الأحمر، وإسعافات مراكز الإسناد التابع لإدارة الطوارئ والكوارث، والنقل الإسعافي، إلى قسم الطوارئ والتعامل معها من قبل الفريق الطبي».

وأكد القاصر أن التجربة الفرضية تهدف إلى إدراك التعامل مع مثل هذه الأحداث، وفق خطط الطوارئ الخاصة بعملية إخلاء المرضى، عند وقوعها في المنشآت الصحية لا سمح الله.