«الجوازات» توضح الرسوم المقررة على خدمة التأشيرة المفردة والمتعددة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الرسوم المقررة على خدمة تأشيرات الخروج والعودة، والتي تشمل التأشيرتين «المفردة والمتعددة».

وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «لديّ عاملة منزلية وعملت لها (خروج وعودة)، وسددت الرسوم وجددت الإقامة في نظام أبشر، لكن لم يتم إنجاز الإجراء لها، وكررت ذلك مرات عديدة ولم يتم علمًا بأن سفرها غدًا؛ فما الحل؟».

وردت «مديرية الجوازات» بـ«إنفوجراف» أوضحت خلاله، رسوم خدمة التأشيرات، والتي تتضمن: خدمة التأشيرة لسفرة واحدة «مفردة»، وتكون 200 ريال لشهرين أو أقل، على أن يحسب الشهر الإضافي بـ100 ريال «سواء كان شهرًا أو جزءًا من الشهر».

وتابعت المديرية بأن الشهر يعتبر مدرجًا في الخدمة «أي بمدة بين يوم و30 يومًا»، - فإذا رغب العميل مثلًا – في الحصول على تأشيرة بمدة 61 يومًا؛ فعليه سداد رسوم ثلاثة أشهر «300 ريال»، ويتطلب استخراج التأشيرة إلكترونيًّا عبر أبشر تحديد خيار «العودة قبل تاريخ»؛ لتكون أقل مدة للتأشيرة سبعة أيام وبحد أقصى قبل تاريخ انتهاء الإقامة بسبعة أيام.

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واستكملت مديرية الجوازات بأنه عند استخراج التأشيرة إلكترونيًّا عبر أبشر بتحديد خيار «المدة بالأيام»، تكون أقل مدة للتأشيرة سبعة أيام وبحد أقصى يجب أن تكون المدة المدخلة في نظام أبشر +90 يومًا قبل تاريخ انتهاء الإقامة «ففي حال كانت الصلاحية المتبقية في الإقامة 120 يومًا يمكن أن تكون المدة المحددة بحد أقصى 30 يومًا».

وبشأن رسوم خدمة التأشيرة لعدة سفرات «التأشيرة المتعددة» تكون بقيمة 500 ريال لثلاثة أشهر أو أقل، ويحسب الشهر الإضافي بـ200 ريال «شهر أو جزء من شهر»، ويعتبر الشهر «مدة بين يوم إلى 30 يومًا»، ففي حال رغب العميل -مثلًا- في الحصول على تأشيرة بمدة 91 يومًا فعليه أن يسدد رسوم أربعة أشهر «700 ريال».

وتابعت «مديرية الجوازات»: أنه يوجد خيار واحد فقط لإصدار التأشيرة المتعددة إلكترونيًّا عبر أبشر، وهو «العودة قبل تاريخ»، وتكون أقل مدة للتأشيرة سبعة أيام، وبحد أقصى يجب أن تكون القيمة المدخلة في نظام أبشر «+90» يومًا قبل تاريخ انتهاء الإقامة «فلو كانت الصلاحية المتبقية في الإقامة -مثلًا- 120 يومًا، يمكن أن تكون القيمة المدخلة بحد أقصى 30 يومًا».