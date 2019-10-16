بالصور.. أمانة الطائف تزيل الآليات الإنشائية الثقيلة المخالفة من شوارع الوسام

شنت أمانة الطائف حملة على الآليات والمعدات الثقيلة التي اتخذت من شوارع حي الوسام مواقف مخالفة.

وأزالت الحملة الشاحنات والآليات الإنشائية الثقيلة من داخل الحي، مع أخذ تعهدات على أصحابها والعاملين عليها بعدم العودة إلى الوقوف بالحي، وجرت إزالة الإنشاءات العشوائية المتوقفة من الموقع.

تأتي الحملة ضمن سلسلة حملات ميدانية تنفذها البلديات الفرعية لتحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية بنطاق الأحياء السكانية، وتم توجيه مراقبي بلدية غرب الطائف الفرعية لمتابعة الموقع، وتطبيق اللوائح الجزائية على المخالفين.

وأوضحت الأمانة أنها وجهت إنذارات إلى ملاك المعدات الثقيلة التي استغلت الشوارع الداخلية والأراضي الفضاء مواقف لها دون مراعاة للحركة المرورية داخل الحي؛ حيث أنشأ ملاك هذه المعدات غرفًا من الصفيح بصورة غير حضارية، فيما تلقى مركز العمليات الموحد لأمانة الطائف شكوى من سكان الوسام بتضررهم من تلك المعدات.