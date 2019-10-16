إغاثي الملك سلمان يعيد 210 أيتام يمنيين إلى مدارسهم

التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمدارسهم.

وشملت المحافظات التي التحق الأيتام بمدارسها خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020، مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج الحماية لأسر الأيتام الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن؛ لدعم قطاع التعليم وتوفير المساعدات التعليمية الأساسية للأيتام وأسرهم.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزَّع بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 357 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها ألفان و142 فردًا، وذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.