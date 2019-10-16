نجران خارج نطاق الأسبوع الممطر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة نجران فرصا لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

أتربة وغبار

ذكرت الهيئة أنه لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، والتي تصحب غالبا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها 50 كلم/س أو أكثر، وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

أمطار رعدية

أضافت الهيئة «يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية».

عام ممطر

توقعت الهيئة في سياق تقرير الحالة المناخية السائدة خلال فصل الخريف على المملكة للفترة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) إلى أن يتراوح معدل هطول الأمطار خلال شهر أكتوبر الجاري بين (5-9) ملم/الشهر، وأن ترتفع معدلات هطول الأمطار خلال شهري نوفمبر، وديسمبر مقارنة مع شهر أكتوبر وتأخذ نمط حزام يمتد من غرب المملكة حتى شرقها بمعدل يتراوح بين (21-25) ملم في الشهر.

حالات متطرفة

نبهت الهيئة في سياق التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات التي تسمى بالمتطرفة (ExtremeWeatherEvents) مثل الأمطار الغزيرة جدا علما بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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توقعات 3 أشهر

أكتوبر

يتركز هطول الأمطار على غرب المملكة بمعدل (13-17) ملم في الشهر وشمال المملكة بمعدل يتراوح بين (5-9) ملم في الشهر.

نوفمبر

ترتفع معدلات هطول الأمطار عن شهر أكتوبر وتأخذ نمط حزام يمتد من غرب المملكة حتى شرقها بمعدل يتراوح بين (21-25) ملم في الشهر.

ديسمبر

تأخذ معدلات هطول الأمطار نفس نمط شهر نوفمبر ولكن يتناقص تركيز الهطول على غرب المملكة ويستمر تمركز الهطول على شرق ووسط المملكة بمعدل يتراوح بين (21-25) ملم في الشهر.